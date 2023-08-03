Врач из Коми рассказал, в каких случаях с головной болью надо обращаться к врачу

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Главный невролог регионального Минздрава рассказал о головных болях, с которыми сталкивается почти каждый. Их насчитывается два вида: первичные (напряжение, мигрени) и вторичные, которые связаны с другими заболеваниями.

Если у человека внезапно возникли резкие боли, дискомфорт в одной половине головы, то необходимо обратиться к врачу. Зачастую это может быть менструальный цикл у женщин, магнитные бури, изменение атмосферного давления и погоды. В некоторых случаях нужен углубленный осмотр у невролога.

Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Врач выпишет необходимый препарат после обследования.

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