Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 10:20

Врач из Коми рассказал, в каких случаях с головной болью надо обращаться к врачу

Главный невролог регионального Минздрава рассказал, что делать во время головных болей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Главный невролог регионального Минздрава рассказал о головных болях, с которыми сталкивается почти каждый. Их насчитывается два вида: первичные (напряжение, мигрени) и вторичные, которые связаны с другими заболеваниями.

Если у человека внезапно возникли резкие боли, дискомфорт в одной половине головы, то необходимо обратиться к врачу. Зачастую это может быть менструальный цикл у женщин, магнитные бури, изменение атмосферного давления и погоды. В некоторых случаях нужен углубленный осмотр у невролога.

Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Врач выпишет необходимый препарат после обследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый опасный мост в Коми будет отремонтирован (подробнее)