В одном из сел Коми отремонтируют дорогу к аэропорту

Фото: Pixabay.

Прокуратура обязала администрацию Прилузского района привести дорогу «Подъезд к аэропорту» вблизи села Летка в нормативное состояние.

Участок дороги имеет многочисленные выбоины на асфальтобетонном покрытии, а также отсутствует ряд дорожных знаков и разметка.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала администрацию района привести дорогу в нормативное состояние. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Прокуратура проконтролирует его исполнение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач из Коми рассказал, в каких случаях с головной болью надо обращаться к врачу (подробнее)