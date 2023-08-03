В одном из сел Коми отремонтируют дорогу к аэропорту

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Прокуратура обязала администрацию Прилузского района привести дорогу «Подъезд к аэропорту» вблизи села Летка в нормативное состояние.
Участок дороги имеет многочисленные выбоины на асфальтобетонном покрытии, а также отсутствует ряд дорожных знаков и разметка.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала администрацию района привести дорогу в нормативное состояние. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Прокуратура проконтролирует его исполнение.
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