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НовостиОбщество3 августа 2023 11:20

В одном из сел Коми отремонтируют дорогу к аэропорту

Участок дороги имеет многочисленные выбоины на асфальтобетонном покрытии
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Прокуратура обязала администрацию Прилузского района привести дорогу «Подъезд к аэропорту» вблизи села Летка в нормативное состояние.

Участок дороги имеет многочисленные выбоины на асфальтобетонном покрытии, а также отсутствует ряд дорожных знаков и разметка.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала администрацию района привести дорогу в нормативное состояние. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Прокуратура проконтролирует его исполнение.

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