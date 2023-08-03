Призывал к бунтам и совершал акты членовредительства: в Коми заключенному добавили срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Усть-Вымский районный суд признал осужденного жителя Коми виновным в экстремизме. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В 2017 году, находясь в колонии, мужчина стал разделять взгляды и идеологию запрещенной в России экстремистской организации «АУЕ». Три года он пропагандировал эти идеи. Фигурант был злостным нарушителем режима. Он открыто призывал других заключенных к активному противодействию сотрудникам ИК.

Экстремист выкрикивал лозунги, а также распространял среди осужденных особенности криминальной идеологии. В частности, мужчина призывал объявлять голодовки, наносить вред своему здоровью, организовывать бунты и массовые беспорядки, а также уничтожать и повреждать имущество ФСИН. Он также организовывал дни памяти и скорби «криминального мира», вел учет осужденных, а также совершал акты членовредительства, чтобы склонить ИК к послаблению режима содержания.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. С учетом имеющегося срока он проведет в ИК 7 лет 6 месяцев. Его также оштрафовали на 2 508 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заключенные устроили погром в колонии Ухты (подробности)