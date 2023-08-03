В Коми мужчина доказал, что не нарушал ПДД, и отсудил 500 рублей у ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Печоры отсудил у республиканской Госавтоинспекции 500 рублей. Мужчина доказал, что он не нарушал ПДД, а штраф был незаконным.

Известно, что в 28 февраля 2023 года мужчина за рулем своего авто столкнулся с другим автомобилем. Инспектор ДПС решил, что перед поворотом налево печорец не занял крайнее левое положение на проезжей части, в результате чего ввел в заблуждение следовавшую попутно в автомобиле женщину,

Такое решение не устроило горожанина и он обратился в суд, где смог доказать, что никакого нарушения не было.

Суд, исследовав доводы сторон, материалы дела, посчитал постановление должностного лица подлежащим отмене с прекращением производства по делу в связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения. Суд посчитал ошибочным вывод должностного лица о виновности истца при совершении левого поворота.

Водитель выполнял штатный для себя маневр, при этом исполнил предписанные ПДД требования, снизил скорость и включил сигнал поворота (доказательства обратного отсутствуют), в силу чего отсутствуют основания для привлечения его к административной ответственности.

Производство по делу прекращено. Решение суда вступило в законную силу.

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