С погибшим на СВО Русланом Газитиновым простились в Сыктывкаре

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре похоронили погибшего во время СВО Руслана Газитинова. О прощальной церемонии сообщил глава республики Владимир Уйба. Мужчина скончался во время выполнения боевых задач.

Известно, что военнослужащий уроженец столицы Коми. С 2010 по 2011-й год проходил срочную службу, а затем связал свою жизнь с профессиональным служением в Российской армии.

В зону СВО Руслан Газитинов ушел добровольцем в марте 2022 года.

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