Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 4:45

В Коми на территории заказника выявили незаконную ловлю хариусов

В заказнике Вымский во время рейда изъяли три спиннинга и 16 хариусов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По данным минприроды в Коми во время рейдов в заказнике «Вымский» были выявлены нарушения режима охраны особо охраняемой природной территории. В ведомстве уточнили, что речь идет о незаконной рыбалке.

В результате рейда изъяли три спиннинга и 16 хариусов. Незаконную ловлю рыбы обнаружили на реке Вымь. С посетителями заказника провели разъяснительные беседы о правилах поведения и соблюдения режима, а также уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В детских лагерях Воркуты выявили 36 нарушений правил санитарии (подробнее)