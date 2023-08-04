В Коми на территории заказника выявили незаконную ловлю хариусов

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По данным минприроды в Коми во время рейдов в заказнике «Вымский» были выявлены нарушения режима охраны особо охраняемой природной территории. В ведомстве уточнили, что речь идет о незаконной рыбалке.

В результате рейда изъяли три спиннинга и 16 хариусов. Незаконную ловлю рыбы обнаружили на реке Вымь. С посетителями заказника провели разъяснительные беседы о правилах поведения и соблюдения режима, а также уголовной ответственности.

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