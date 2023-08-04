В Сыктывкаре 17-летний подросток украл у старушки 4,5 тысячи из кармана

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В Сыктывкаре утверждено обвинительное заключение в отношении 17-летнего местного жителя, которого обвинили в краже. По данным прокуратуры Коми, парень украл кошелек из кармана 80-летней пожилой женщины.

Преступление, как уточнили в ведомстве, произошло 12 марта 2023 года. Злоумышленник зашел в кафе «Вкусно и точка» и увидел, что бабушка расплачивается пятитысячной купюрой. После он решил пойти за ней до дома, а когда та отвлеклась на почтовый ящик, украл из кармана кошелек.

Пропажу женщина заметила, когда пришла домой. Установить вора удалось по камерам наблюдения. Молодой человек возместил ущерб в размере 4,5 тыс. руб. в полном объеме. Дело будут рассматривать в городском суде Сыктывкара.

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