Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2023 12:03

В Коми постоялец интерната для престарелых убил соседа по комнате

В Сосногорске в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства убийства пожилого мужчины
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сосногорске от рук своего соседа по интернату для престарелых погиб 64-летний постоялец. Об этом сообщает СУ СКР по Коми. В убийстве мужчины подозревается 71-летний местный житель.

По предварительной версии, подозреваемый, будучи пьян, напал на пенсионера с ножом и ударил его холодным оружие несколько раз в шею и грудь. От тяжелых травм и потери крови мужчина умер до приезда медиков.

- Подозреваемый задержан, в отношении него следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, - заключили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жизнь остановилась»: в страшной аварии в Коми погибла 38-летняя мама и сестра (подробности)