В Коми постоялец интерната для престарелых убил соседа по комнате

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В Сосногорске от рук своего соседа по интернату для престарелых погиб 64-летний постоялец. Об этом сообщает СУ СКР по Коми. В убийстве мужчины подозревается 71-летний местный житель.

По предварительной версии, подозреваемый, будучи пьян, напал на пенсионера с ножом и ударил его холодным оружие несколько раз в шею и грудь. От тяжелых травм и потери крови мужчина умер до приезда медиков.

- Подозреваемый задержан, в отношении него следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, - заключили в СК.

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