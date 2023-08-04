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НовостиОбщество4 августа 2023 5:45

Синоптики Коми рассказали, каким будет август

В ЦГМС Коми сообщили о повышенной на 1-2 градуса температуре в августе
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми рассказали о прогнозе погоды на последний день месяца. По данным метеорологов, в августе ожидают теплую погоду с температурой воздуха на 1-2 градуса выше нормы.

Уточняется, что месячная норма осадков предполагается от 60 до 100% от средних многолетних значений. Вероятнее всего, в первой и второй декадах погодные условия будут определяться воздействием полей повышенного атмосферного давления, в третьей возрастет влияние циклонов.

Что касается температуры, то на основной территории будет около 22-27 градусов, на юго-западе повысится до 32 градусов. Во второй и третьей декаде температура будет от 15 до 22 градусов. В отдельные ночи температура упадет до -3С.

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