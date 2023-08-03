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НовостиПроисшествия3 августа 2023 14:25

В Сыктывкаре 10-летняя девочка сообщила мошенникам данные карты мамы: оттуда пропало 390 тысяч рублей

Мошенники украли 390 тысяч рублей после переписки с 10-летней девочкой из Сыктывкара
Источник:kp.ru
Фото: Даниил ОПАРИН

Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники убедили 10-летнюю жительницу Сыктывкара сообщить реквизиты банковской карты, после чего украли оттуда около 390 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, девочке написал неизвестный и предложил перейти по ссылке, где можно заработать на просмотрах видео. Далее собеседник убедил ребенка сообщить данные банковской карты мамы и код из уведомления. Юная жительница Коми так и сделала. После этого с карты исчезло около 390 тысяч рублей. Мать девочки обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

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