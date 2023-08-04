В Сыктывкаре изменится движения автобусов по маршруту №7

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В связи с проведением ремонтных работ в Сыктывкаре изменится схема движения автобусов №7.
Ограничение движения будет действовать на пересечении улиц Домны Каликовой и Ленина с 18:00 4 августа до 6:00 8 августа.
Движение общественного транспорта будет осуществляться по утвержденным схемам.
Маршрут № 7:
- в прямом направлении: движение по ул. Домны Каликовой — с правым поворотом на ул. Интернациональную — с левым поворотом на ул. Колхозную — остановка "Аэровокзал" — далее по ул. Советская — остановка "Русская гимназия" — далее по маршруту.
- в обратном направлении: движение от остановки "Русская гимназия" по ул. Советская до остановки "Полиция" — с правым поворотом на ул. Колхозная — с правым поворотом на ул. Интернациональную — с левым поворотом на ул. Домны Каликовой — далее по маршруту.
Незадействованный остановочный пункт в прямом и обратном направлениях:
"Дом Художника".
Временный остановочный пункт в прямом направлении:
"Аэровокзал".
Временный остановочный пункт в обратном направлении:
"Полиция".
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