Не уступил дорогу: в Сыктывкаре 75-летний мужчина на «Ниве» сбил мотоциклиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 3 августа, в Сыктывкаре «Нива» сбила мотоцикл Yamaha, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 10.40. 75-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-21213 по улице Пионерской в сторону Авиационного переулка. Напротив дома №56 по улице Савина водитель решил повернуть налево. Однако он не уступил дорогу мотоциклу. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал 33-летний мотоциклист. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины. Пострадавшего увезли в больницу. От более тяжких последствий байкера спас мотошлем.

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