В Коми за неделю подешевели помидоры и подорожала колбаса

Фото: Нина Юшкова.

За прошлую неделю изменились цены на ряд продуктов. Данные предоставили в Комистате.

Увеличились цены: на пшено, макаронные изделия, молоко пастеризованное и стерилизованное - на 0,6-0,8%, рыбу мороженую неразделанную - на 1,3%, огурцы - на 1,9%, капусту белокочанную и лук репчатый - на 2,2%, колбасы варено-копченые, и полукопченые, яйца куриные, сардельки, сосиски, чай черный байховый - на 2,1-2,7%, свеклу - на 3,9%, колбасы вареные - на 5,2%, яблоки - на 5,4%, картофель - на 6,5%.

Снизились цены: на морковь - на 1,0%, бананы - на 1,8%, мясо кур - на 1,4%, муку пшеничную - на 2,3%, масло сливочное - на 2,6%, творог - на 2,8%, крупу гречневую - на 4,7%, помидоры - на 5,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре изменится движения автобусов по маршруту №7 (подробнее)