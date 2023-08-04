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НовостиПроисшествия4 августа 2023 8:20

Похитили 1,5 млн рублей: в Ухте мужчина и двое подростков обманули бабушек

В Коми мужчина и двое подростков нажились на пожилых женщинах
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Ухте 25-летний мужчина и двое 16-летних подельников обманули четырех бабушек. Первого заключили под стражу, подростков - под домашний арест, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

31 июля злоумышленники, действуя по схеме «Ваш родственник попал в ДТП, похитили 1,5 млн рублей у четырех пожилых женщин в возрасте от 81 года до 94 лет. Они выступили в роли курьеров, заработав с украденной суммы определенный процент.

В настоящее время проводится расследование.

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