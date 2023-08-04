Экс-следователь по Усть-Цилемскому району пытался добиться отмены ареста

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Бывшему замруководителя следственного отдела по Усть-Цилемскому району Николаю Каневу не удалось добиться отмены ареста.

Защита просила заменить меру пресечения на домашний арест в связи с тем, что за 16 лет службы Канев получил множество медалей, грамот, благодарностей. В смягчении меры пресечения суд отказал из-за обширных связей обвиняемого и широких финансовых возможностей.

Напомним, Николая Канева обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков организованной группой. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Его заключили под стражу до 7 сентября текущего года. После ареста Канева освободили от занимаемой должности.

И.о. замруководителя следственного отдела в Усть-Цилемском районе назначили Людмилу Красильникову.

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