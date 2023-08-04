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НовостиОбщество4 августа 2023 10:19

В Коми ожидаются опасные природные явления

На территории Коми объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков, в Коми ожидается сильный ветер. Под угрозой находятся 18 муниципалитетов республики.

В Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском, Койгородском, Усть-Вымском, Княжпогостком, Удорском районах, Ухте, Сосногорске, Вуктыле, Печоре, Ижемском, Усть-Цилемском, Прилузском, Сыктывдинском районах и Сыктывкаре в ближайшее время прогнозируются грозы и ветер, скорость которого будет достигать 18 м/с.

Жителей Коми просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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