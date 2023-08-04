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НовостиПроисшествия4 августа 2023 11:19

В Коми мошенники выманили у жителей республики более 1,2 млн рублей

Трое жителей Коми лишились порядка 1,2 млн рублей, доверившись мошенникам
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Трое жителей Коми стали жертвами мошенников. Аферисты за минувшие сутки обогатились на 1,2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Так, мужчины 49 и 69 лет попались на классическую схему обмана: неизвестный позвонил им и представился сотрудником банка. Он сообщил сыктывкарцам, что их карты заблокированы из-за зафиксированных подозрительных операций. Мужчина объяснил это тем, что мошенники пытались оформить на них кредиты.

После звонивший предложил оформить так называемый зеркальный займ и перевести деньги на безопасный счет, указанный им. Потерпевшие, уверенные, что общаются с сотрудником финансовой организации, выполнили все его указания.

Третьей жертвой мошенников стал житель Заполярья. Он хотел заработать на инвестициях и попался на удочку лжеброкеров. Мужчина потерял около 240 тысяч рублей.

По всем фактам заведены уголовные дела.

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