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НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:49

В Коми 15-летний подросток отравился психоактивным веществом

В Сыктывдине 15-летний школьник отравился психоактивными веществами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сыктывдинском районе 15-летний мальчик попал на больничную койку с отравлением. Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, подросток, по предварительной версии, отравился психоактивным веществом.

Известно, что скорую подростку вызвали сотрудники магазина, которые заметили неадекватное поведение школьника. Для безопасности персонала, клиентов и самого мальчика работники торговой точки решили оповестить о происходящем медиков.

Установлено, что подросток проживает в Сыктывдинском районе, ранее состоял на профилактическом учете.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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