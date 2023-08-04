В Коми 15-летний подросток отравился психоактивным веществом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сыктывдинском районе 15-летний мальчик попал на больничную койку с отравлением. Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, подросток, по предварительной версии, отравился психоактивным веществом.

Известно, что скорую подростку вызвали сотрудники магазина, которые заметили неадекватное поведение школьника. Для безопасности персонала, клиентов и самого мальчика работники торговой точки решили оповестить о происходящем медиков.

Установлено, что подросток проживает в Сыктывдинском районе, ранее состоял на профилактическом учете.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-следователь по Усть-Цилемскому району пытался добиться отмены ареста (подробности)