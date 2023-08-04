С прошлого года не готовы к зиме два города и один район Коми

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По итогам отопительного сезона 2022-2023 годов в Республике Коми произошло более 1200 ЧП на объектах ЖКХ. Данный показатель вдвое больше, если сравнивать с предыдущей зимой. Об этом сообщил замруководителя прокуратуры Михаил Нестеров.

На данный момент не устранены нарушения, которые являлись причиной неполучения паспортов готовности в Сыктывдинском районе, Сосногорске и Вуктыле. Оценку мер, которые были приняты в ходе устранения ранее выявленных нарушений, дадут прокуроры во время подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Прокурорам Княжпогостского, Удорского районов, Вуктыла, Усинска, Сыктывкара, Печорскому межрайонному прокурору поручили принять принять меры реагирования в целях увеличения динамики работ, где были отмечены наименьшие темпы подготовки теплосетей к отопительному сезону.

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