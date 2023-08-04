В Коми двухлетняя девочка заперла бабушку на балконе

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В Ухте двухлетняя девочка заблокировала свою бабушку на балконе. Об этом сообщает "Спас-Коми".

В службу спасения позвонила женщина, которая рассказала, что ушла из дома, но не взяла ключи. Когда она вернулась обратно, то никто ей не открывал, хотя дома оставалась маленькая девочка с бабушкой.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что малышка закрыла дверь на защелку.

Аналогичный случай произошел с семьей шестилетнего мальчика. Родители оставили дома сына, а войти в квартиру не смогли. Спасатели помогли открыть дверь, дома громко работал телевизор, мальчик крепко спал.

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