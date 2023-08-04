В Сыктывкаре присоединят новые участки к Човскому кладбищу

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В Сыктывкаре Човское кладбище будет расширено почти вдвое. Решение о присоединении новых участков к месту захоронений приняли депутаты Совета города.

Стало известно, что из федеральной собственности переданы два участка, находящиеся в бессрочном пользовании у КНЦ УрО РАН площадью 291,8 тысяч кв. метров и 98,6 тысяч кв. метров. Они имеют кадастровые номера 11:05:0101001:2254 и 11:05:0606001:822.

Названные земли администрация Сыктывкара хочет использовать под строительство кладбищ в микрорайоне Верхний Чов.

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