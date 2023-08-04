В Коми горел частный дом: пожарные спасли мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 3 августа, в Ижемском районе горел дом, пожарные спасли мужчину 1957 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел в 18:42. В селе Няшабож загорелся частный дом. На место прибыли пожарные. Они спасли мужчину 1957 года рождения. Пожар удалось потушить в 22:00. Площадь возгорания составила 112 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Пожар тушили шестеро сотрудников МЧС, местные жители и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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