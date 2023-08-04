В Коми пьяный мужчина до смерти избил человека: его могут посадить на 15 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Усть-Вымском районе 46-летнего местного жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Трагедия произошла в поселке Мадмас. Пьяный фигурант находился в квартире на улице Центральной. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений он напал на 52-летнего мужчину. Злоумышленник начал бить потерпевшего по лицу. В результате пострадавший скончался.
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
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