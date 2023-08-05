В Сыктывкаре водитель, 83 раза нарушивший ПДД, сбил велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 4 августа, в Сыктывкаре Mazda сбила велосипедиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Инцидент произошел в восемь утра. Mazda ехала по малой объездной в обход Сыктывкара. Водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу по главной дороге – проезжей части в Дырносе – велосипедисту. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал мужчина 1992 года рождения. Он получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, а также рану лба. Велосипедиста увезли в больницу. Водитель авто получил права в 2002 году. Его 83 раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

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