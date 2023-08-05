Администрацию Сыктывкара обязали обустроить тротуары на Чкалова

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Суд обязал администрацию Сыктывкара обязали обустроить тротуары на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Поводом для проверки стало ДТП с пешеходом, который шел по краю дороги по улице Чкалова. Выяснилось, что на участке между улицами Карла Маркса и Энгельса нет тротуаров. В прокуратуре подчеркнули, что это не соответствует требованиям госстандартов. Надзорное ведомство обратилось в суд. Администрацию обязали обустроить тротуары.

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