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НовостиОбщество5 августа 2023 7:41

Администрацию Сыктывкара обязали обустроить тротуары на Чкалова

Поводом для этого стало ДТП с пешеходом
Источник:kp.ru
Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Суд обязал администрацию Сыктывкара обязали обустроить тротуары на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Поводом для проверки стало ДТП с пешеходом, который шел по краю дороги по улице Чкалова. Выяснилось, что на участке между улицами Карла Маркса и Энгельса нет тротуаров. В прокуратуре подчеркнули, что это не соответствует требованиям госстандартов. Надзорное ведомство обратилось в суд. Администрацию обязали обустроить тротуары.

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