В Сыктывкаре 15-летний подросток упал с высоты: полиция проводит проверку

Фото: Татьяна Коркина
В Сыктывкаре 15-летний подросток упал с высоты, по факту случившегося полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Инцидент произошел на улице Морозова. Местные жители обнаружили подростка, лежавшего под окнами пятиэтажного дома №41. Пострадавший получил тяжелые травмы. Юношу увезли в реанимацию.
По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. По неподтвержденным данным, в момент происшествия подросток находился дома один, передает «Комиинформ».
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