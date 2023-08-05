В Сыктывкаре 15-летний подросток упал с высоты: полиция проводит проверку

Фото: Татьяна Коркина

В Сыктывкаре 15-летний подросток упал с высоты, по факту случившегося полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел на улице Морозова. Местные жители обнаружили подростка, лежавшего под окнами пятиэтажного дома №41. Пострадавший получил тяжелые травмы. Юношу увезли в реанимацию.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. По неподтвержденным данным, в момент происшествия подросток находился дома один, передает «Комиинформ».

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