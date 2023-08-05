Шесть лесных пожаров действую в Коми 5 августа

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на субботу, 5 августа, в Коми действуют шесть лесных пожаров, вспыхнувших из-за гроз. Об этом свидетельствуют данные ИАС «Лесные пожары».

В пятницу, 4 августа стало известно, что после гроз в Коми вспыхнуло сразу 11 пожаров. В общей сложности загорелось 22,01 гектара леса. Пять возгораний произошли в Печоре, три – в Усинске, два – в Удорском и еще один – в Ижемском.

Спустя сутки количество пожаров снизилось до шести. Три из них действую в Усинске, два – в Ижемском районе и еще один – в Удорском.

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