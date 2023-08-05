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НовостиОбщество5 августа 2023 11:25

В Усть-Цилемском районе Коми сняли карантин по эмкару

Его ввели из-за гибели теленка
Источник:kp.ru
Фото: Фото: МУП «Дорожное хозяйство»

Фото: Фото: МУП «Дорожное хозяйство»

В Усть-Цилемском районе сняли карантин по эмкару, введенный из-за гибели теленка. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

Карантин был введен в июле в сельском поселении Уег. Это было связано с тем, что у умершего теленка обнаружили эмфизематозный карбункул (эмкар). С 4 августа Минсельхоз снял карантин. В ведомстве добавили, что эта болезнь не представляет опасности для людей.

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Приказ был подписан 18 июля (подробности)