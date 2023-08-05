В Усть-Цилемском районе Коми сняли карантин по эмкару

Фото: Фото: МУП «Дорожное хозяйство»

В Усть-Цилемском районе сняли карантин по эмкару, введенный из-за гибели теленка. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

Карантин был введен в июле в сельском поселении Уег. Это было связано с тем, что у умершего теленка обнаружили эмфизематозный карбункул (эмкар). С 4 августа Минсельхоз снял карантин. В ведомстве добавили, что эта болезнь не представляет опасности для людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В одной из деревень Коми снят карантин по анемии лошадей

Приказ был подписан 18 июля (подробности)