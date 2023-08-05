В Сыктывкаре реставрируют памятник Домне Каликовой

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре реставрируют памятник героине Гражданской войны Домне Каликовой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Владимир Голдин.

Градоначальник рассказал, что Каликова – уроженка села Выльгорт. Памятник ей находится на улице Советской у Русской гимназии. По словам Голдина, скульптура нуждалась в ремонте. Работы стартовали в 2023 году в рамках проекта «Народный бюджет».

– При этом запланирована не только очистка и реставрация монумента, но и благоустройство прилегающей территории, – отметил глава администрации.

Голдин рассказал, что там обновят покрытие, установят светильники, скамейки и урны, а также высадят кустарники. Подрядчик демонтировал старое покрытие. Руководитель администрации отметил, что ожидается поставка малых архитектурных форм. Завершить работы планируют до конца августа.

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