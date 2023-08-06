В Эжве во время празднования юбилея района перекроют движение

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В связи с празднованием юбилея Эжвы временно перекроют участки дорог. Об этом сообщили в администрации Эжвинского района Сыктывкара.

Подготовка и проведение праздничных мероприятий состоится в субботу, 12 августа. В связи с этим перекроют участки улицы Мира.

С 08.00 до 17.00 часов – перекрытие ул. Мира от дома № 20/1 до дома № 8/2, с 18.30 до 22.30 часов – перекрытие ул. Мира от дома № 16/1 до дома № 28.

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