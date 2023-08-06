Печорец во время ссоры зарезал знакомого

Фото: Нина Юшкова.

48-летний житель Печоры ударил ножом 64-летнего знакомого. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по РК.

Вопиющий случай произошел в апреле 2023 года. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого пьяный печорец схватил нож и ударил им потерпевшего. От полученного ранения несчастный скончался в больнице.

В скором времени уголовное дело будет передано в суд на рассмотрение.

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