В Сыктывкаре автобус протаранил иномарку: пострадала женщина

Фото: ГИБДД по РК.

Вчера, шестого августа, в столице Коми автобус протаранил попутный автомобиль Renault Sandero. В ГИБДД по РК рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло на Ухтинском шоссе.

Автобусом управлял 53-летний мужчина. Он допустил столкновение с иномаркой, которая выполняла маневр разворота.

В ДТП пострадала 53-летняя пассажирка автобуса. Она получила травму шейного отдела позвоночника, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Госпитализация женщине не потребовалась.

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