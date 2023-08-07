За неделю в Коми зафиксировали рост цен на продукты

Фото: Нина Юшкова.

В Воркуте, Ухте и Сыктывкаре по данным еженедельного мониторинга цен с 25 по 31 июля зафиксирован рост цен на отдельные продукты питания. Об этом сообщили в Комистате.

Выросли цены: на молоко пастеризованное и стерилизованное, макаронные изделия, пшено — на 0,6-0,8%, рыбу мороженую неразделанную — на 1,3%, огурцы — на 1,9%, лук репчатый и капусту белокочанную — на 2,2%, колбасы варено-копченые и полукопченые, яйца куриные, сардельки, сосиски, чай черный байховый — на 2,1-2,7%, свеклу — на 3,9%, колбасы вареные - на 5,2%, яблоки — на 5,4%, картофель - на 6,5%.

Вместе с тем снизились цены: на крупу гречневую — на 4,7%, творог — на 2,8%, масло сливочное — на 2,6%, муку пшеничную — на 2,3%, мясо кур — на 1,4%. Помидоры подешевели на 5,6%, бананы — на 1,8%, морковь — на 1%.

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