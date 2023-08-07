Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 6 августа, в Коми поймали 12 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 521 нарушение ПДД. Так, полицейские поймали 12 пьяных водителей. Восемь автомобилистов ездили без прав. Еще четверых привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу.

За сутки в Коми зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали три человека. Кроме того, в республики произошли 10 аварий с материальным ущербом.

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