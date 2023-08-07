Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 7:37

В Коми поймали 12 пьяных водителей

В республике зафиксировали 521 нарушение ПДД
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 6 августа, в Коми поймали 12 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 521 нарушение ПДД. Так, полицейские поймали 12 пьяных водителей. Восемь автомобилистов ездили без прав. Еще четверых привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу.

За сутки в Коми зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали три человека. Кроме того, в республики произошли 10 аварий с материальным ущербом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю в Коми задержали 78 нетрезвых водителей (подробности)