Захотела стать инвестором: жительница Коми перевела мошенникам 850 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 78-летней жительницы Усинска более 850 тысяч рублей под предлогом инвестирования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина позвонил неизвестный и представился менеджером биржевого фонда. Собеседник предложил женщине дополнительный заработок. Пенсионерка согласилась и оставила заявку на сайте. Далее с жительницей Коми связался помощник-консультант. Он гарантировал высокий заработок на инвестировании и сопровождение ее сделок.

Жительница Усинска несколько дней переводила деньги. В общей сложности она лишилась более 850 тысяч рублей. Часть этой суммы она взяла в кредит. Вывести деньги женщина не смогла, а потому обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители ищут подозреваемых.

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