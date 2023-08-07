Карантин по эмкару сняли в селе Коми

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Карантин по эмфизематозному карбункулу в селе Уег Усть-Цилемского района снят. Соответствующее постановление опубликовал минсельхоз Коми. Ограничения, связанные с заболеванием крупного рогатого скота, действовали на протяжении месяца.

Напомним, в селе было найдено мертвое тело теленка. Исследования показали, что животное было заражено эмкаром. После этого фермерам было запрещено ввозить и вывозить восприимчивых к инфекции животных, заготавливать и вывозить кормы для них. Проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением животных всех видов, также были под запретом.

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