Мама убиралась, а она залезла на окно: в Коми с третьего этажа выпал маленький ребенок

Фото: архив "КП"
В Сосногорске четырёхлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По информации ведомства, трагедия произошла во время того, как мама ребенка убиралась в ванной. Девочка залезла на диван, облокотилась о москитную сетку и рухнула вниз. С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали в больницу.
Известно, что семья пострадавшей малышки не состоит на учете и характеризуется как благополучная.
- Полицейскими по данному факту организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в МВД.
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