Мама убиралась, а она залезла на окно: в Коми с третьего этажа выпал маленький ребенок

Фото: архив "КП"

В Сосногорске четырёхлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По информации ведомства, трагедия произошла во время того, как мама ребенка убиралась в ванной. Девочка залезла на диван, облокотилась о москитную сетку и рухнула вниз. С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали в больницу.

Известно, что семья пострадавшей малышки не состоит на учете и характеризуется как благополучная.

- Полицейскими по данному факту организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в МВД.

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