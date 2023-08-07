Жители Коми смогут наблюдать самый большой метеорный поток в этом году

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Стало известно, когда в 2023 году будет самый большой метеорный поток Персеиды. По информации астрономов, в этом году космическое явление выпадает на ночь с 12 на 13 августа. Именно в эти дни ожидается, что на ночном небе пролетят от 60 до 100 метеоров в час.

По словам специалистов, этот год особенно удачен для наблюдения за звездопадом: Луна находится в фазе убывания и будет освещено только 10% ее поверхности.

Напомним, что Земля проходит через поток Персеиды каждый год, а вот сама комета приближается к планете лишь один раз в 135 лет.

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