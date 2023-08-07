Житель Коми сжег 12-квартирный дом: ему объявил приговор

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В Ижемском районе жителя поселка Том признали виновным в том, что он сжег 12-квартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 31 марта 2022 года. В поселке Том сгорел 12-квартирный дом. В результате случившегося никто не пострадал. Сумма ущерба жильцам и районной администрации составил 8 млн рублей. Накануне в одной из квартир, куда был свободный доступ, двое местных жителей выпивали.

– Из-за неосторожного обращения с огнем после того, как молодые люди покинули квартиру, воспламенился матрас, а в дальнейшем разгорелся пожар, – отметили в прокуратуре.

Виновному назначили шесть месяцев ограничения свободы. Кроме того, с осужденного взыскали 4,4 млн рублей.

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