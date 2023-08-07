В Коми завершены поиски пропавшего 38-летнего Михаила Тюрнина

Фото из личного архива

В Коми прекращены поиски 38-летнего Михаила Тюрнина. Житель села Выльгорт пропал шесть дней назад. С тех пор о его судьбе ничего не было известно.

Как сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в соцсетях, мужчина найден живым. Обстоятельства его исчезновения и подробности того, где он был все это время, не раскрываются.

Напомним, Михаил ушел из дома 2 августа. В последний раз его видели в СНТ "Вурдысь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шутил, смеялся, а тут такое»: в Коми трагически погиб 29-летний Григорий Х., разбившись на мотоцикле (подробности)