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НовостиОбщество7 августа 2023 12:50

В Коми завершены поиски пропавшего 38-летнего Михаила Тюрнина

Пропавшего в Коми 38-летнего Михаила Тюрнина нашли живым
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Коми прекращены поиски 38-летнего Михаила Тюрнина. Житель села Выльгорт пропал шесть дней назад. С тех пор о его судьбе ничего не было известно.

Как сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в соцсетях, мужчина найден живым. Обстоятельства его исчезновения и подробности того, где он был все это время, не раскрываются.

Напомним, Михаил ушел из дома 2 августа. В последний раз его видели в СНТ "Вурдысь".

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