Из-за аномальной жары на севере Коми гибнет семга и налим

Фото: Олег ЗОЛОТО

На севере Коми установилась аномальная жара. Столбик термометра в Печоре и Воркуте бьет все рекорды, а в реках гибнет рыба. Фото мертвых животных выложили в социальных сетях местные жители.

Ситуацию с гибнущей от природных аномалий рыбой взяло на контроль Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. В ведомстве заявили, что в гибели животных антропогенного фактора не найдено.

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