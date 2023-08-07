В Коми выявили нарушение при закупке мультимедийного табло за 2,5 млн рублей

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Коми управление ФАС выявило нарушение при закупке мультимедийного табло за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС обратилось ООО «СеверМедиаДизайн». Компания пожаловалась на действия спортшколы олимпийского резерва «АКВАЛИДЕР». Учреждение проводило открытый аукцион на поставку мультимедийного информационного табло. Однако спортшкола перенесла время проведения аукциона. Из-за этого компания не смогла принять в нем участие.

В УФАС отметили, что аукцион был назначен 10.00 14 июля. Однако заказчик не опубликовал протокол рассмотрения заявок. Поэтому аукцион не состоялся. Далее спортивная школа перенесла аукцион на 14.00.

– При этом документацию с изменениями опубликовала лишь менее, чем за 3 часа до проведения аукциона. Уведомления о внесении изменений в документацию были направлены участникам закупки также менее, чем за 3 часа до проведения аукциона, в связи с чем, участник пропустил аукцион, – говорится в сообщении.

Организатору торгов выдано предписание об отмене протоколов аукциона. Заказчику необходимо завершить процедуру закупки в соответствии с действующим законодательством. Виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

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