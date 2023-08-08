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НовостиПроисшествия8 августа 2023 5:18

Бабушка из Ухты поверила мошеннице и отдала ей все свои сбережения

Пожилая жительница Коми попалась на уловки мошенницы
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

82-летняя ухтинка поверила мошеннице, которая под видом сотрудницы Соцфонда обманом похитила у нее 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД по РК.

На телефон бабушки поступил звонок от лжесотрудницы Соцфонда. Звонившая сообщила о том, что ей полагается компенсация за стаж работы. Для получения выплаты ей необходимо сообщить данные банковской карты и коды, которые придут в смс.

Действуя под диктовку, бабушка отдала мошеннице все свои сбережения.

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