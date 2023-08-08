В Сыктывкаре изменили стоимость школьного обеда

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С нового учебного года в Сыктывкаре изменится стоимость горячего питания в школах.

Как сообщили в администрации столицы, 27 июля было принято постановление об утверждении норм питания обучающихся, которые имеют право на предоставление питания.

Стоимость обедов для учащихся начальных классов в первую составит 105 рублей, что на 15 рублей ниже, если сравнивать с данными на начало текущего года. Для детей, которые учатся во вторую смену, цена обеда будет выше - 130 рублей.

На бесплатное питание могут рассчитывать и ученики 5-11-х классов:

— стоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;

— дети погибших при исполнении воинского долга родителей;

— дети из семей, находящихся в социально опасном положении.

Стоимость школьного обеда для них составляет 105 рублей (до этого было 120 рублей).

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