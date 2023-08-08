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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:18

Была пристегнута: в Сыктывкаре в ДТП пострадала женщина

В Сыктывкаре водитель автомобиля Renault устроил ДТП
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по РК.

Фото: ГИБДД по РК.

В воскресенье, шестого августа, в столице Коми столкнулись автомобили марок Renault и Nissan. Авария произошла на улице Ухтинской.

В ГИБДД по РК рассказали, что виновником дорожно-транспортного происшествия оказался водитель автомобиля «Рено». Он не уступил дорогу движущемуся «Ниссану».

В результате столкновения пострадала 32-летняя водитель «Ниссана». Женщина получила различные травмы. Она была пристегнута ремнем безопасности.

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