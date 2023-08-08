В Коми продолжают заготавливать корма

Фото: пресс-служба главы Коми.

В ходе еженедельного совещания руководитель Минсельхоза РК Ильдар Андарьянов сообщил о ходе кормозаготовительной кампании.

В настоящее время идет заготовка кормов в Троицко-Печорском, Усинском, Ухтинском, Усть-Цилемском, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Удорском, Сысольском, Сыктывдинском, Прилузском, Печорском, Корткеросском, Койгородском, Княжпогостском, Интинском, Ижемском районах республики, а также в Сыктывкаре.

В общей сложности было скошено более 20,5 тысяч га, заготовлено около 18,6 тысяч тонн сена и 57,5 тысяч тонн сенажа, зеленой массы на силос заложено свыше 28,6 тысяч тонн.

Сочных и грубых кормов были сделаны запасы в 76,2 тысячи тонн или 15,6 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.

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