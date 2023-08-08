Жителей Сыктывкара приглашают на спортивный фестиваль «Семейная команда»

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В день проведения полумарафона «Сыктывкарса Туй» в столице Коми состоится спортфестиваль «Семейная команда».
На празднике будут проходить соревнования по дисциплинам: легкоатлетический забег (дистанция – 600 метров) и нормы ГТО - пресс., отжимания, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
Фестиваль пройдет 13 августа на парковке ТРЦ «Макси» по адресу: Октябрьский проспект, 141. Время проведения - с 10:00 до 13:20.
Команды-призёры будут награждены памятными призами, кубками и грамотами. Спецпризы получат: самая большая семейная команда и самые возрастные участники.
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