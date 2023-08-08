18-летний курьер из Ухты похитил у бабушки крупную сумму денег

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Городской суд Ухты вынес приговор 18-летнему курьеру, похитившему у 74-летней женщины 200 тысяч рублей.

Юноша пришел к дому пенсионерки, которую обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Он забрал у бабушки все ее сбережения. Часть денежных средств он перевел на указанные счета, а оставшуюся часть потратил на личные нужды, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Свою вину юноша признал и возместил причиненный ущерб. Его приговорили к 9 месяцам обязательных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

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