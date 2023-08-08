Спас двух детей и погиб: в реке Печора в Коми утонул мужчина

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В усинской деревне Денисовка мужчина утонул, спасая двоих детей. Об этом сообщили односельчане погибшего.

По их словам, трагедия произошла 2 августа. В гости к 60-летнему мужчине приехали двое племянников. Дети отправились купаться в реке Печора. В какой-то момент они начали тонуть. Житель Коми бросился на выручку к детям. Мужчина спас их, но сам погиб, передает портал «Усинск.Новости». По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

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