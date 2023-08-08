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НовостиПроисшествия8 августа 2023 7:26

В Коми женщина, 12 раз нарушившая ПДД, сбила 17-летнего велосипедиста

В Коми женщина на «Ладе» сбила 17-летнего велосипедиста
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 7 августа, в Прилузском районе «Лада Приора» сбила 17-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 18.30 в селе Летка. 56-летняя женщина ехала за рулем «Лады» по улице Советской в сторону улицы Евкашор. На перекрестке напротив дома №31 легковушка сбила велосипедиста. Он выезжал со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП пострадал 17-летний подросток. У юноши диагностировали автотравму, ссадины височно-скуловой области слева и левой руки. Госпитализация ему не потребовалась. Водителя 12 раз привлекли к ответственности за нарушения ПДД.

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